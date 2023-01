Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kräftige Männer zeigen zweimal was sie können

Soest (ots)

Eine sehr aufmerksame Zeugin meldete sich am Dienstag um 19:45 Uhr bei der Polizei. Sie hatte zwei junge Männer beobachtet, die an einer Straßenbaustelle am Windmühlenweg ihr Fahrzeug mit Steinen beluden. Die Zeugin gab die Autonummer des Opels an die Leitstelle weiter. So konnte kurz darauf eine Streifenbesatzung am Windmühlenweg den fahrenden Opel feststellen und kurz darauf auch kontrollieren. Das Auto wäre von jeder Streife angehalten worden. Es war dermaßen überladen, dass die Hinterräder in den Radkästen schliffen. Die beiden 19 und 22 Jahre alten Soester gaben die Tat sofort zu. Im Heck ihres Autos hatten sie erstaunliche 15 Bordsteinkanten von jeweils etwa 50 Kilogramm verladen. Das war sicher für beide ein sehenswerter Kraftakt, den sie nach der Sachverhaltsaufnahme noch einmal widerholen durften. Im Beisein der Polizisten stapelten sie die zentnerschweren Steine wieder auf die dafür vorgesehenen Paletten an der Baustelle. Die Polizei kontrollierte noch an den Wohnanschriften ob die beiden dort weiteres Diebesgut lagerten, was jedoch nicht der Fall war. Neben dem Diebstahl muss sich der Fahrer auch noch wegen der Überladung des Autos verantworten müssen. Ein Besuch im Fitmessstudio hat sich an dem Tag sicherlich für beide erledigt (lü)

