LPI-G: Deospray und Feuerzeug

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter brachten in der Zeit vom 26.03.2024 zum 27.03.2024 einen Aufkleber mit diffamierenden Inhalt auf die Scheibe eines Parteibüros in der Rudolf-Diener Straße an, so dass die Polizei die Ermittlungen dazu aufnahm. Der Aufkleber konnte glücklicherweise rückstandslos entfernt werden. Sachschaden entstand demnach nicht. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

mehr