LPI-G: Diebstahl von Baustelle

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter hielten sich in der Nacht von Dienstag (26.03.2024) zu Mittwoch (27.03.2024) in der Eichenstraße / Nürnberger Straße in Gera auf und machten sich an einem Pkw Opel sowie an einem Stromkasten zu schaffen. Dabei zerstachen die Sachbeschädiger einen Reifen des Fahrzeuges und besprühten die Motorhaube sowie den Stromkasten mit Farbe. Die Kripo Gera ermittelt zum Tatgeschehen ...

