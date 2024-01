Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Montag, den 01.01.2024

Goslar (ots)

Körperverletzungen

Goslar.

Am frühen Montagmorgen, gegen 00:15 Uhr kam es auf dem Marktplatz zunächst zu verbalen Streitigkeiten einem 41jährigen Goslarer und 3 jungen Männern. Die Situation eskalierte schließlich, der Goslarer wurde in der Folge von den jungen Männern geschlagen. Während der Auseinandersetzung trat ein 23jähriger Mann aus Brakel dazu und brachte den Goslarer zu Boden. Die 3 jungen Männern konnten fliehen und bislang nicht ermittelt werden. Gegen den 23jährigen Mann aus Brakel wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am frühen Montagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kam es zu Streitigkeiten zwischen Gästen und Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes einer Diskothek in der Marstallstraße. Die zunächst verbal begonnenen Streitigkeiten gipfelten in körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen auch Reizgas eingesetzt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Wolfshagen.

Am frühen Montagmorgen, gegen 00:00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter gezielt mit Feuerwerkskörpern in Richtung einer 63jährigen Wolfshagenerin. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt, die unbekannten Täter flüchteten. Kurze Zeit später erschienen diese erneut am Ort und bewarfen das Auto der Frau mit Feuerwerkskörpern, wodurch dieses im Bereich der Windschutzscheibe beschädigt wurde. Anschließend konnten die Täter flüchten.

Trunkenheit im Verkehr

Goslar.

Am späten Sonntagabend, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 40jähriger Hamburger mit seinem Pkw Mercedes die Krugwiese. Beim Einparken stieß er in der Folge gegen ein Werbeschild eine Hotels. Die Überprüfung des Fahrers ergab, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Am Sonntagmittag, gegen 14:00 Uhr, kontrollierte eine Streife einen Pkw VW Tiguan in der Halberstädter Straße. Wie sich herausstellte, stand der 31jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Kleinbrände

Im gesamten Einsatzzeitraum konnten in Goslar, Langelsheim, Wolfshagen und Vienenburg kleinere Feuer, ausgelöst durch Silvesterfeuerwerk, festgestellt werden. Die Brände wurden fachmännisch durch die örtlichen Feuerwehren bekämpft. Zu keinem Zeitpunkt kam es zu Personen- oder Gebäudeschäden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

