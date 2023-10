POL-DA: Lampertheim: zwei Gartenhütten und ein Wohnwagen ausgebrannt

Kelsterbach (ots) - Am Samstag, den 30.09.2023, gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Mörfelder Straße in 65451 Kelsterbach auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes ein Verkehrsunfall, in Folge dessen der Unfallverursacher, ein grauer Audi A3, von der Unfallstelle flüchtete. Beschädigt wurde ein schwarzer VW an dessen hinteren rechten Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR. Der ...

