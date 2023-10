Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kelsterbach (ots)

Am Samstag, den 30.09.2023, gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Mörfelder Straße in 65451 Kelsterbach auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes ein Verkehrsunfall, in Folge dessen der Unfallverursacher, ein grauer Audi A3, von der Unfallstelle flüchtete. Beschädigt wurde ein schwarzer VW an dessen hinteren rechten Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

Der Unfallhergang konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Dieser Zeuge hinterließ am Pkw des geschädigten Fahrzeuges eine Benachrichtigung mit dem Kennzeichen des Unfallverursachers.

Die Polizei bittet um Meldung dieses Zeugens, sowie weiterer Unfallzeugen auf der Polizeistation Kelsterbach unter 06107-71 98 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell