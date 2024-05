Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann beleidigt Einsatzkräfte und zeigt Hitlergruß

Weil am Rhein (ots)

Erst urinierte ein 46-Jähriger an eine Tram Haltestelle, dann beleidigte er die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.

Am Samstagabend, dem 18. Mai 2024 urinierte der schwedische Staatsangehörige, in Anwesenheit weiterer Reisender, an einer Tram Haltestelle in Weil am Rhein Friedlingen. Als er durch die Einsatzkräfte angesprochen wurde, beleidigte er diese, zeigte den Hitlergruß und skandierte rechtsradikale Parolen. Da der in Schweden wohnhafte Mann sich aggressiv verhielt und die Beamten anging, musste er gefesselt werden. Auf dem Bundespolizeirevier Lörrach wurde die Identität des leicht alkoholisierten Mannes festgestellt. Er muss sich nun u.a. wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung, verantworten.

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein