POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B51

Bernkastel-Kues (ots) - Am Dienstag, den 26.03.2024, kam es in der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Zweiraddiebstahl in der Gartenstraße in Bernkastel-Kues. Der oder die Täter zerstörten das Lenkradschloss, schlossen das Fahrzeug kurz und flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine Simson S51 mit aktuellem, blauen Versicherungskennzeichen. Die Polizei ...

