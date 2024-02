Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Wilbecke;

Unfallzeit: 22.02.2024, 18.30 Uhr;

Bei der Kollision mit einem unbekannten Autofahrer hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag in Borken leichte Verletzungen erlitten. Die 66-Jährige war gegen 18.30 Uhr auf dem Radweg der Straße Wilbecke in Richtung Innenstadt unterwegs. Als die Borkenerin die Einmündung zum Parkplatz eines Einkaufszentrums querte, bog der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens nach links dorthin ab. Der Unbekannte entfernte sich. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem betreffenden Auto um einen roten Opel Corsa mit Bor-Kennzeichen. Rettungskräfte versorgten die Verletzte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell