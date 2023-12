POL-WAF: Telgte. Einbrüche in der Steinstraße

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Montag (18.12.2023, 04.17 Uhr) einen Peugeot Boxer in Ahlen angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet. Der Boxer stand gegenüber eines Kiosks an der Walstedder Straße und wurde an der Tür beschädigt. Der beteiligte Lkw hatte einen Auflieger. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

