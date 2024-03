POL-PDWIL: Versuchter Diebstahl eines "Wittlicher Bronzeschweins"

Dockweiler (ots) - Als ein LKW- Fahrer am gestrigen Montagmorgen zu seinem Fahrzeug kam, konnte er das nicht starten, denn Unbekannte hatten die Batterien gestohlen. Der Lastwagen wurde am vergangenen Freitag in einem neben der Dauner Straße befindlichen Wirtschaftsweg, Nahe des dortigen Holzhandels, abgestellt. Der oder die Täter entfernten zunächst die Verschraubung des Kastens, klemmten die zwei Batterien ...

mehr