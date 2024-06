Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Unbekannter Fahrzeugführer fährt nach Unfall mit Kind weiter

Unna (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (13.06.2024) in Unna auf dem Südring ein 8-jähriger Unnaer angefahren worden. Anschließend hat der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit seinem PKW seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um das Kind und den entstandenen Schaden am Fahrrad zu kümmern.

Der 8Jährige war gegen 14.10 Uhr mit diesem auf dem Gehweg des Südrings unterwegs, als ein PKW vom dortigen Parkplatz auf die Straße fahren wollte und dabei den Jungen übersah und berührte.

Der Junge wurde dabei leicht verletzt, es bedurfte keiner ärztlichen Behandlung.

Der unbekannte Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben:

- 70-80 Jahre alt - Braune Weste - Braune Schiebermütze - Fülliges Gesicht - Brauner Opel Astra

Wer Hinweise zu dem Fahrzeugführer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell