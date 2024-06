POL-UN: Fröndenberg - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Werne (ots) - Der in der Zeit von Sonntagnachmittag (09.06.2024) bis Montagmorgen (10.06.2024) an der Lippestraße in Werne entwendete schwarze Ford Kuga ist gefunden worden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nach Polen, wo das Fahrzeug gestern Abend im Zuge polizeilicher Untersuchungen gefunden werden konnte. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nadine ...

