POL-UN: Werne - Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads gesucht

Bönen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Pelkumer Straße in Bönen hat sich am Montag (10.06.2024) ein 27-jähriger Bergkamener leicht verletzt. Zur ambulanten Behandlung kam er in ein Krankenhaus. Der Mann gab an, gegen 13.40 Uhr mit seinem PKW die Pelkumer Straße/Hammer Straße aus Bönen in Richtung Hamm befahren zu haben. Nach seinen Ausführungen sei unvermittelt ein weißer SUV vor ihm auf die Straße ...

