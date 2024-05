LPI-J: Himmelfahrt in Apolda

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 33jähriger Jenaer mit seinem Seat die Kreisstraße 506 in Mellingen. Dort kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kollidierte in der Folge mit einer Leitplanke. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Noch während der Unfallaufnahme wurde klar, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest war vor Ort gar nicht ...

