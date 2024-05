LPI-J: Imbiss aufgebrochen

Apolda (ots) - Am 08.05.2024, gegen 15:50 Uhr stellten Beamte der PI Apolda im Rahmen ihrer Streife einen 14-jägrigen Jungen fest, der in der Str. des Friedens mit einem Wahlplakat unter dem Arm umherlief. Mit der Feststellung konfrontiert gab er an, das Plakat in der Stadt gefunden und mitgenommen zu haben. Die genauen Tatumstände werden nun geprüft. Den 14-jährigen erwartet zunächst trotzdem eine Strafanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

