LPI-J: Garageneinbrüche in der Nordstraße

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zur Klärung eines Disputes suchte ein 43-jähriger Mann am Dienstag zur Nachmittagszeit seinen Nachbarn in Dorndorf-Steudnitz auf. Da dieser seine Wohnungstür nicht öffnete, versuchte der aufgebrachte Mann die Tür mit einem Hammer einzuschlagen. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Mann beruhigen. Trotzdem muss er sich für seine Aggressionen strafrechtlich verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr