Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen/Pedelec und Fahrrad aus Gartenlaube gestohlen

Menden (ots)

Ein unbekannter Täter zerstörte eine Scheibe eines auf einem Parkplatz an der Gerberstraße parkenden Seat Ibiza. Eine Zeugin stellte die Beschädigte Scheibe am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, fest und informierte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Handtasche samt Inhalt gestohlen. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Heidestraße ein. Sie hebelten dafür die Holztür der Laube auf. Anschließend entwendeten die Unbekannten ein Pedelec sowie ein Trekkingrad. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell