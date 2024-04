POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024

Altena (ots) - Ein 32-jähriger Altenaer wurde am Dienstag in der Innenstadt von vier Männern verprügelt. Während die Polizei den Sachverhalt aufnahm, kam der nächste Notruf: Ein 28-Jähriger wurde vor seiner Haustür von vier Männern beraubt. Wie der 32-Jährige der Polizei berichtete, seien er und seine Freundin gegen 20.45 Uhr beim Spaziergang mit Hund in der Fußgängerzone Lennestraße von vier Männern ...

mehr