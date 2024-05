LPI-J: Aufgebrachter Nachbar

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Mit einem hohen Beutewert flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In der Straße Am Massenteich drangen die Diebe in das Haus ein und entwendeten neben mehreren Wertgegenständen eine Bargeldsumme im fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige ...

