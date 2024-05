LPI-J: Rettungseinsatz durch mehrfache Beleidigung gestört

Jena (ots) - Der Geruch von frischer Sprühfarbe hat einen 21-jährigen seiner Tat überführt. In der Nacht zum Mittwoch stellten die Beamten den jungen Mann zu Fuß fest und unterzogen ihn aufgrund des verdächtigen Geruches einer Kontrolle. Der junge Mann räumte ein, ein Graffito im Spitzweidenweg an eine Hausfassade angebracht zu haben und übergab seine Tatwerkzeuge in Form von Sprühdosen und Permanentmarkern. Im ...

