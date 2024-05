Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Jena (ots)

Am Dienstagnachmittag, kurz nach 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße zwischen Jena und Isserstedt ein Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes kam aus Richtung Isserstedt gefahren. aus bisher noch ungeklärten Gründen geriet dieser mit seinem Fahrzeug auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 59-jährige Fahrerin eines Pkw Dacia konnte die Frontalkollision nicht mehr vermeiden. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen und erlag diesen noch an der Unfallstelle. Der 30-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. Die Bundesstraße musste für sechseinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

