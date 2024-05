Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesbande erwischt

Jena (ots)

Durch einen aufmerksamen Anwohner der Straße am Rähmen konnte Dienstagabend, kurz Mitternacht, eine Diebesbande vorerst Dingfest gemacht werden. Der Zeuge vernahm das Geräusch eines Winkelschleifers und ging diesem auf den Grund. Hier bemerkte er zwei dunkel gekleidete Personen, welche sich an den Schlössern mehrere abgestellter Fahrräder zu schaffen machten. Kurz darauf entfernten ich die Unbekannten mit einem türkisfarbenen Rennrad in Richtung Innenstadt. Der sofortige Polizeieinsatz führte zur Feststellung der zwei Täter, sowie weiterer drei Personen. Dabei hatten diese mehrere frisch entwendete Fahrräder sowie entsprechendes Aufbruchsequipment. Die Langfinger zwischen 19 und 23 Jahren aus dem Raum Naumburg wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

