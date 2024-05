Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kopfhörer geklaut

Weimar (ots)

Am Dienstagmittag wurde ein 34jähriger in einem Elektromarkt beobachtet, wie er sich Kopfhörer im Wert von 25 Euro in die Tasche steckte und danach den Markt verlassen wollte. Der Ladendetektiv konnte den Mann aufhalten und die Polizei rufen. Die Diebstahlsanzeige wurde aufgenommen, der Mann erhielt ein Hausverbot für das Geschäft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell