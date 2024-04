Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim, Kürzell - In Rohbau eingebrochen, Hinweise erbeten

Meißenheim, Kürzell (ots)

Noch unbekannte Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch in einen Rohbau in der Straße "Schlesenweg". Die mutmaßlichen Diebe hebelten offenbar die Tür im Eingangsbereich auf, um in das Innere zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Steuerung einer Wärmepumpe sowie die Wärmepumpe selbst entwendet. Der hierbei entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf zirka 25.000 Euro. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Schwanau unter der Telefonnummer: 07824 662991-0 in Verbindung zu setzen. /su

