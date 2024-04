Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Schwarzach - Brand

Rheinmünster, Schwarzach (ots)

Seit kurz nach 7:30 Uhr sind Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am heutigen Donnerstag im Rahmen eines Brandes in der Straße "Körnersbühnd" im Einsatz. Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung im Bereich einer dortigen Lagerhalle. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aus noch nicht geklärten Gründen zum Brand von Chemikalien. Den Wehrleuten gelang es das Feuer schnell zu löschen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. /ma

