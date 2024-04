POL-OG: Achern, A5 - Mehrere witterungsbedingte Unfälle auf der A5

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots) - Der 62 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens hat sich am Dienstagmittag Verbrennungen zugezogen, nachdem das Führerhaus seines Gefährts gegen 12 Uhr in der Murgtalstraße in Brand geraten war. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau zufolge, deutet die Brandentstehung auf einen technischen ...

