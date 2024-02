Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Juweliergeschäft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 21.02.2024, brach ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Hauptstraße, in Höhe der Wikingerstraße, ein und entwendeten Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 04:30 Uhr warf der Einbrecher die Glaseingangstür mit einem Stein ein. Anschließend entwendete er Schmuck aus dem Verkaufsraum. Mit seiner Beute flüchtete er dann in Richtung Bartholomäuskirche.

Der männliche Täter hat eine korpulente Statur.

Bestandteil der laufenden Ermittlungen ist die Klärung, ob es einen Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch und einem Einbruchsversuch gibt.

Meldung vom 19.02.2024, 13:28: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5717278

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen und zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

