POL-BI: Einbruch in zwei nahegelegene Juweliere - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Täter-Duo machte am Freitagabend, 16.02.2024, in einem Baumarkt Beute. Ein Täter bedrohte dabei seinen Verfolger mit einem Cuttermesser. Ein unbekannter Mann verwickelte gegen 18:15 Uhr den Leiter des Baumarktes am Südring, in der Nähe der Windelsbleicher Straße, in ein Gespräch und versuchte ihn abzulenken. Währenddessen nahm sein Begleiter aus einem Regal mehrere ...

mehr