Polizei Bielefeld

POL-BI: Beute mit Cuttermesser verteidigt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Ein Täter-Duo machte am Freitagabend, 16.02.2024, in einem Baumarkt Beute. Ein Täter bedrohte dabei seinen Verfolger mit einem Cuttermesser.

Ein unbekannter Mann verwickelte gegen 18:15 Uhr den Leiter des Baumarktes am Südring, in der Nähe der Windelsbleicher Straße, in ein Gespräch und versuchte ihn abzulenken. Währenddessen nahm sein Begleiter aus einem Regal mehrere Akku-Schlagbohrer, steckte sie in eine dunkle Sporttasche und lief sofort aus dem Geschäft. Der Baumarktleiter bemerkte den Flüchtenden, nahm die Verfolgung über den Parkplatz in Richtung Südring auf und konnte ihn an der Sporttasche ergreifen und festhalten. Daraufhin zog der Täter ein Cuttermesser und bedrohte den Verfolger, der daraufhin die Tasche losließ. Dem Täter gelang anschließend die Flucht. Bei der Rückkehr in den Baumarkt, hatte sich der Mittäter inzwischen ebenfalls entfernt.

Der "Ablenker" soll 20 bis 30 Jahre alt und 175 cm bis 180 cm groß sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine Brille. Der "Bedroher" wird als südländisch aussehend, circa 30 bis 40 Jahre alt, 180 cm bis 190 cm groß, Brillenträger und bekleidet mit dunkler Kleidung beschrieben.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-5454-0 entgegen.

