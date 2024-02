POL-BI: Mehrere brennende Müllcontainer in Schildesche

Bielefeld (ots) - CS / Bielefeld / Gütersloh - Am Donnerstagnachmittag, 15.02.2024, kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Bielefeld und Gütersloh zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Polizei Bielefeld sucht einen Unfallbeteiligten. Gegen 14:30 Uhr trafen Polizeibeamte der Autobahnpolizei an der Unfallstelle ein. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Bielefelder ...

mehr