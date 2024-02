Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung nach Täter: Sexueller Übergriff auf junge Frau

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brake-

Am Sonntag, den 04.02.2024, versuchte ein Täter an einem Fußweg im Bereich Lorenkamp eine junge Frau zu vergewaltigen. Fotos zu dem Tatverdächtigen liegen vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00:50 Uhr ging eine junge Frau auf dem Heimweg vom Bahnhof Brake kommend über die Braker Straße. An der Einmündung in den Lorenkamp beabsichtigte sie den dortigen Fußweg in Richtung Pellwormweg und Föhrweg zu nehmen. Sie hatte einen Mann bemerkt, der ihr folgte und rief daraufhin eine Bekannte an. Während des Telefonats (und nach passieren der Kirche) griff sie der Verfolger von hinten an, schlug ihr mehrfach ins Gesicht und versuchte sie zu vergewaltigen. Das Opfer setzte sich zur Wehr und rief um Hilfe, so dass der Täter abließ und vom Lorenkamp in Richtung Braker Straße flüchtete. Eine Fahndung der hinzugerufenen Polizeibeamten nach ihm verlief negativ.

Das Opfer beschrieb den Täter als osteuropäisch aussehend, circa 175 bis 180 cm groß, schlank, mit kurz geschorenen blonden Haaren. Er sprach englisch mit einem rollenden "R".

Fotos zu dem Tatverdächtigen finden sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/127477

Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell