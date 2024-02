Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + BMW in Wieseck gestohlen + Fußgängerin übersehen + Unfallfluchten in der Wilhelmstraße und in Wetterfeld + ungewöhnliches Schadensbild an Audi +

Gießen (ots)

Gießen-Wieseck: 5-er BMW gestohlen -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erbeuteten Autodiebe im Meißinger Weg einen grauen 5-er BMW. Der mit den Kennzeichen "GI-HG 2" zugelassene BMW parkte zwischen 21.30 Uhr und 07.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 8. Die Täter überwanden die Diebstahlsicherungen des 5-er und machten sich mit dem rund 30.000 Euro teuren Wagen aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des BMW nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Gießen: Fußgängerin übersehen -

Verletzungen am Handgelenk und am Becken trug eine Fußgängerin davon, nachdem sie gestern Abend mit einem Pkw zusammengeprallt war. Der 36-jährige Fahrer eines Caddy übersah die 59-Jährige beim Rückwärtsrangieren auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße und prallte mit ihr zusammen. Die Gießenerin stürzte zu Boden. Die Verletzte wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der in Staufenberg lebende Unfallfahrer kam mit dem Schrecken davon.

Gießen: Kontrolle verloren -

Leichtverletzt überstand ein 64-jähriger BMW-Fahrer einen Aufprall gegen einen Baum. Der Gießener war gestern Morgen, gegen 11.00 Uhr auf der Philosophenstraße in Richtung Wieseck unterwegs. Im Verlauf der Straße geriet der 64-Jährige mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Wiese und lenkte zurück auf die Fahrbahn. Vor der Einmündung zum Martha-Mendel-Weg kam der Wagen erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte letztlich gegen einen Baum. Der Unfallfahrer trug leichte Verletzungen davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung sowie den Transport zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden - Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Die Polizei schließt momentan nicht aus, dass der Unfallfahrer wegen eines medizinischen Notfalls verunglückte.

Gießen: Nach Unfall abgehauen -

Nach einem Parkplatzrempler im Parkhaus des Katholischen Krankenhauses in der Wilhelmstraße bittet die Polizei um Mithilfe. Am Dienstag, zwischen 10.00 Uhr 12.00 Uhr parkte dort eine schwarze Mercedes A-Klasse. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der flüchtige Unfallfahrer den Benz an der Fahrertür und ließ einen Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Gießen-Rödgen: Vandalismus oder Unfallflucht? - Polizei sucht Zeugen -

Ein ungewöhnliches Schadensbild an einem schwarzen Audi beschäftigt derzeit die Ermittler der Polizeistation Gießen Nord. Die Besitzerin stellte ihren A3 am Montagabend, gegen 17.00 Uhr in der Langen Ortsstraße, in Höhe der Hausnummer 19 ab. Am nächsten Morgen, gegen 09.00 Uhr kehrte sie zu ihrem Wagen zurück und stellte mehrere Beschädigungen fest. Auf der Beifahrerseite waren vorne Reifen und Felge, Kotflügel und der Außenspiegel zerkratzt. Auf der Fahrerseite fanden sich am Heck Schäden an der Stoßstange und dem Kotflügel. Derzeit ist nicht bekannt, ob Unbekannte ihre Zerstörungswut an dem Audi ausließen oder die Schäden Folgen eines Unfalls sind. Zeugen, die in der genannten Zeit entsprechende Beobachtungen im Zusammenhang mit dem roten Audi A3 in der Langen Ortsstraße machten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Nord in Verbindung zu setzen.

Laubach-Wetterfeld: Straßenlaterne beschädigt -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz hinter dem Kindergarten Wetterfeld, bittet die Grünberger Polizei um Mithilfe. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Unfallfahrer am Montagmorgen, zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr mit seinem Wagen gegen den Mast prallte. Zurück blieb ein Schaden von zirka 2.500 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt der Unfallfluchtermittler unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

