POL-GI: iPhone gestohlen + hochwertigen BMW geklaut + auf Unfallflucht folgt Blutentnahme

Gießen- iPhone gestohlen

Zwischen 14:10 Uhr und 14:30 Uhr griff ein Unbekannter am gestrigen Nachmittag (13.02.2204) im Seltersweg in die Tasche einer 28-Jährigen und stahl ihr iPhone. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer hat den Dieb, bei dem es sich um einen laut Zeugenaussagen um einen 40-jährigen Mann mit südländischem Aussehen handeln soll, beobachtet? Er war mit einem grauen Mantel bekleidet. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen-Wieseck: hochwertigen BMW geklaut

Unbekannte stahlen in der vergangenen Nacht einen BMW. Zwischen 21:30 Uhr am Dienstag (13.02.2024) und 07:20 Uhr heute Morgen (14.02.2204) machten sie sich an dem vor einem Wohnhaus im Meißingerweg abgestellten Pkw zu schaffen und stahlen auf noch unbekannte Art und Weise den grauen 530 xDrive. Das Fahrzeug hat einen Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Tat bemerkt? Wem sind verdächtige oder ortsfremde Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Meißingerwegs aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-2555 entgegen.

Langgöns: auf Unfallflucht folgt Blutentnahme

Samstagabend (10.02.2024) meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße "Am Lindenbaum". Eine Renault-Fahrerin war gegen 18:40 Uhr beim Ausparken gegen einen schwarzen VW Polo gefahren. Durch den Zeugen auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht, setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort. Ein weiterer Autofahrer musste der Twingo-Fahrerin ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Sie fuhr vom Parkplatz in den Kreisverkehr und flüchtete in Richtung Niederkleen. Kurz nach 19:00 Uhr trafen Polizisten die Unfallfahrerin in ihrem Auto in der Butzbacher Straße an. Die deutlich unter Alkoholeinfluss stehende 64-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Dort entnahm ein Arzt ihr eine Blutprobe. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere mögliches Geschädigte: Wer hat die 64-Jährige am Samstag im Bereich Langgöns in ihrem schwarzen Renault Twingo gesehen und kann Angaben zu ihrem Fahrverhalten geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555

