Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruchsversuch - Loch in Fensterrahmen gebohrt

Schwelm (ots)

Zwischen dem 24.09.2023, 23:00 Uhr und dem 28.09.2023, 13:15 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Einliegerwohnung in ein Haus im Oehler Weg einzubrechen. Dazu bohrten die Täter ein Loch in den Fensterrahmen, konnten jedoch damit das Fenster nicht öffnen. Der Einbruch misslang und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden.

