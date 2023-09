Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Zeuge beobachtet Rollerdiebstahl

Gevelsberg (ots)

Am 28.09.2023, gegen 09:45 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie eine Gruppe aus ca. 10 Jugendlichen über die Taubenstraße ging. Einige davon gingen dann in Richtung eines abgestellten Rollers, welcher zwischen zwei Häusern abgestellt war. Als die Jugendlichen den Roller in Richtung Teichstraße wegschoben, informierte der Zeuge die Polizei. Sofort entsandte Kräfte konnten eine Gruppe Jugendliche augenscheinlich feststellen. Diese entfernten sich bei Erblicken der Polizei fußläufig in unbekannte Richtung. Eine weitere Fahndung verlief negativ. Der Roller der Marke Explorer konnte zwischen zwei Häusern in der Teichstraße aufgefunden werden. Es war kein Kennzeichen am Roller und die Fahrzeugfront war beschädigt.

Der Roller wurde zur Spurensicherung abgeschleppt.

