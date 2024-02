Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw verlor Gas nach einem Verkehrsunfall auf der A2

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Gütersloh - Am Donnerstagnachmittag, 15.02.2024, kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen dem Kreuz Bielefeld und Gütersloh zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Polizei Bielefeld sucht einen Unfallbeteiligten.

Gegen 14:30 Uhr trafen Polizeibeamte der Autobahnpolizei an der Unfallstelle ein. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger Bielefelder in einem schwarzen Mercedes-Benz Kombi die A2 in Richtung Dortmund. Zwischen dem Kreuz Bielefeld und der Ausfahrt Gütersloh schloss der 40-Jährige zu einem hellblauen Pkw auf, welcher auf dem mittleren Fahrstreifen hinter einem Lkw fuhr. Dieser hellblaue Pkw wechselte dann auf den linken Fahrstreifen, um den Lkw zu überholen. Der Bielefelder musste daraufhin stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links in die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend nach rechts in den Lkw. Der 59-jährige Essener verlor die Kontrolle über seine Sattelzugmaschine und geriet nach links in die Schutzplanke. Der hellblaue Pkw blieb nach ersten Erkenntnissen ohne Beschädigung, hielt zunächst auf dem mittleren Fahrstreifen und entfernte sich dann von der Unfallstelle.

Der 40-jährige Bielefelder erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der beschädigte Lkw war mit verflüssigtem Erdgas betankt, dass aufgrund von Beschädigungen am Tank langsam austrat. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr Bielefeld wurden beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Fahrtrichtung Hannover konnte um 17:20 Uhr für den Verkehr freigegeben werden. Gegen 19:50 Uhr konnte die Sperrung der Fahrtrichtung Dortmund ebenfalls aufgehoben werden. Die Mittelschutzplanke wurde auf einer Länge von 64 Metern verbogen. Der Lkw und der Kombi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 42800 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Unfallgeschehen gesehen haben oder Hinweise zum Fahrer des hellblauen VWs geben können, sich zu melden unter: Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell