POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 7. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - LR / Bielefeld / Schildesche - Zeugen meldeten, am 15.02.2024 zwischen 19:09 Uhr und 20:40 Uhr, insgesamt drei brennende Müllcontainer im Bereich der Straßen "Am Pfarracker", "Liethstück" und dem "Meyer-Zu-Eisen-Weg". Nach bisherigen Erkenntnissen könnten diese durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden sein. Im Umfeld der Brände konnten Zeugen eine augenscheinlich männliche Person beobachten. ...

