POL-KB: Frankenberg-Geismar - Diesel aus Arbeitsmaschinen entwendet

Korbach (ots) - In der Nacht von Sonntag (2. Juli) auf Montag (3. Juli) entwendete ein Unbekannter einen braunen BMW X5 mit KB-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise. Am Sonntagabend gegen 22.00 Uhr konnte der BMW von dem Besitzer noch parkend vor einer Garage in der Straße Am Pfeifenpfad in Korbach gesehen werden. Am Montagmorgen gegen 06.45 Uhr stand das Auto nicht mehr auf seinem Parkplatz, ein unbekannter Täter hatte es offensichtlich auf noch nicht bekannte Weise ...

