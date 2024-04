POL-OG: Lahr, Kuhbach - Sachbeschädigungen, Hinweise erbeten

Rastatt (ots) - Wegen offenbarer Hehlerei sieht seit Montag ein Mittdreißiger einem Ermittlungsverfahren entgegen. Nachdem der Besitzer eines zurückliegend entwendeten Pedelecs sein Zweirad am Montag in einem in der Josefstraße geparkten Transporters orten konnte, wurden bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs durch eine Polizeistreife aus Rastatt im Innern weitere 9 Fahrräder, Gold- und Silberschmuck ...

mehr