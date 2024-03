Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsätze und Unfälle

Stimpfach: Unfall im Gegenverkehr

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr war eine 60-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin auf der B290 von Ellwangen in Richtung Crailsheim unterwegs. In einer Senke in der dortigen Rechtskurve kam sie zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Audi A4 einer 50-Jäghrigen zusammen. Beide Autofahrerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Stimpfach war ebenfalls mit vier Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz. Die B290 war bis zur Bergung der Fahrzeuge bis 20:08 Uhr voll gesperrt.

Schrozberg: Feuerwehreinsatz an Schule

Am Montag kurz vor 11:00 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz an einer Schule in der Schulstraße. Weil die Heizungsanlage offenbar einen technischen Defekt hatte, kam es zu einer Rauchentwicklung, weshalb die Brandmeldeanlage auslöste. Die Schule wurde daraufhin evakuiert. Die Feuerwehren Schrozberg und Blaufelden waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 37 Wehrleuten im Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden bei dem Vorfall.

Schwäbisch Hall: Unfall aufgrund medizinischen Problems

Kurz vor 13:00 Uhr am Montag war ein 69-Jähriger mit seinem Hyundai auf der B19 von Gelbingen in Richtung Untermünkheim unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems geriet der PKW-Fahrer mit seinem Auto auf Höhe der Abzweigung Breitenstein auf die Leitplanke und beschädigte diese. Ein Zeuge konnte den 69-Jährigen anschließend aus seinem Fahrzeug befreien. Die alarmierten Rettungskräfte mussten den Mann vor Ort reanimieren. Glücklicherweise gelang ihnen dies.

Schwäbisch Hall-Bibersfeld: Brand einer Garage

Gegen 13:15 Uhr am Montag kam es in der Straße Am Kühnbach zum Brand einer Garage. Offenbar war es zuvor zu einem technischen Defekt einer hier betriebenen gekommen, welche vermutlich den Garagenbrand ausgelöst hatte. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit fünf Fahrzeugen und 23 Wehrleuten im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

