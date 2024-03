Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Drohneneinsatz bei Fußballspiel - Unfall beim Spurwechsel

Aalen (ots)

Aalen: Drohneneinsatz bei Fußballspiel

Die Polizei wird anlässlich der Fußballbegegnung zwischen dem VfR Aalen und den Stuttgarter Kickers am kommenden Freitag in der Centus-Arena in Aalen mit einer angemessenen Anzahl an Einsatzkräften für Sicherheit sorgen. Zur Unterstützung des Einsatzes beabsichtigt das Polizeipräsidium Aalen das Geschehen rund um das Stadion auch mit Hilfe einer Drohne im Auge zu behalten.

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Am Montagmorgen gegen 6.20 Uhr befuhr ein 57-jähriger LKW-Lenker die B19 von Dauerwang in Fahrtrichtung Aalen. Der LKW-Lenker wechselte von der linken auf die rechte Fahrspur und übersah hierbei einen PKW auf der rechten Fahrspur, der von einer 61-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die PKW-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

