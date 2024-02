POL-PPRP: Tasereinsatz

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Am Samstag, den 03.02.2024, fand ab 14 Uhr eine Versammlung in Form einer Kundgebung am Berliner Platz statt. An der Versammlung nahmen rund 2.200 Personen teil. Die Versammlung war gegen 15:10 Uhr beendet. Sie verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei. Zum Berichtszeitpunkt lagen der Polizei keine Strafanzeigen vor. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Rückfragen ...

