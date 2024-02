Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen-Mitte) - Versammlung am Berliner Platz

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Samstag, den 03.02.2024, fand ab 14 Uhr eine Versammlung in Form einer Kundgebung am Berliner Platz statt. An der Versammlung nahmen rund 2.200 Personen teil. Die Versammlung war gegen 15:10 Uhr beendet. Sie verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und störungsfrei. Zum Berichtszeitpunkt lagen der Polizei keine Strafanzeigen vor. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

