POL-PPRP: (Ludwigshafen-Hemshof) - Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines LKW-Fahrers

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Freitag, den 02.02.2024, kam es gegen 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Hartmannstraße. Ein LKW befuhr die Hartmannstraße in Richtung Europaplatz und musste unmittelbar vor der Einmündung der Gartenstraße, auf Grund eines entgegenkommendes PKW nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug.

Der zuvor entgegenkommende PKW Fahrer führte seine Fahrt fort. Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer liegen nicht vor.

Wer kann sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder Fahrzeug geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

