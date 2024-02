Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Flucht vor Polizeikontrolle - vorläufige Festnahme von vier Tatverdächtigen

Speyer - Innenstadt (ots)

Am 02.02.2023 gegen 13.23 Uhr, sollte ein PKW auf der A 61 in Höhe Speyer-Nord einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer eines Audi A 4 entzog sich der Verkehrskontrolle und flüchtete in den Stadtbereich von Speyer. Nach etwa 15 Minuten stiegen vier Personen aus dem Fahrzeug aus, der PKW setzte anschließend die Flucht in unbekannte Richtung fort. Die vier Personen konnten im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Das Fahrzeug wurde einige Stunden später in einer Seitenstraße in Speyer gemeldet und sichergestellt. Von dem Fahrer fehlt noch immer jede Spur. Die vier Personen wurden inzwischen auf freien Fuß entlassen. Verletzt wurde bei der Fahrt durch Speyer niemand. Es entstanden kleine Sachschäden an unbeteiligten Fahrzeugen, entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet. Die genauen Gründe der Flucht sind noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich unter Tel: 06232/137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell