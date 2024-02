Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Kennzeichen mit gestohlenem E-Scooter unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Eine Polizeistreife stellte am Donnerstagabend (01.02.2024, 21.19 Uhr) einen 17-Jährigen, der auf einem E-Scooter in der Saarlandstraße unterwegs war, fest. Am E-Scooter fehlte ein Versicherungskennzeichen. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der E-Scooter gestohlen war. Die Polizei stellte den Scooter sicher. Der 17-Jährige muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Hehlerei, da er den E-Scooter über ein Onlineverkaufsportal erworben habe, verantworten.

