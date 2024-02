Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub auf 18-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Ein 20-Jähriger überfiel am Donnerstagabend (01.02.2024, 19.05 Uhr) einen 18-Jährigen in Bereich der Lichtenbergerstraße/Berliner Platz. Der Täter wirkte mit einem Kopfstoß und Faustschlägen auf den 18-Jährigen ein und erbeutete hierbei ein Smartphone und Tabak. Polizeikräfte stellten den 20-jährigen Täter in der Roonstraße fest und verbrachte ihn auf eine Polizeidienststelle. Er stand unter Alkoholeinfluss (0,81 Promille). Der 18-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

