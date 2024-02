Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (01.02.2024), gegen 15:15 Uhr, war ein 31-jähriger Autofahrer auf der Rheinuferstraße in Richtung Lagerhausstraße unterwegs. An der Einmündung zur Yorckstraße wollte der 31-Jährige nach rechts abbiegen und ordnete sich hierzu auf dem rechten Fahrstreifen ein. Der Fahrer eines Kipplasters war in gleicher Richtung unterwegs, fuhr links an dem Auto des 31-Jährigen vorbei und touchierte dabei den linken Außenspiegel des Fahrzeugs, welcher beschädigt wurde. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

