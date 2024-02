Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: jugendliche Randalierer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Freitag (02.02.2024), gegen 02:50 Uhr, beobachtete eine Zeugin drei männliche Jugendliche, welche zunächst am Otto-Buckel-Platz mehrere Mülleimer abtraten und anschließend die dort abgestellten Leihfahrräder umschmissen. Bei Eintreffen der Polizeikräfte ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Bei einer Absuche konnten auch an einer Seitentür der Luitpoldschule (Luitpoldstraße) Beschädigungen festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

